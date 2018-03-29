اعتقال مشتبه به في محاولة دهس جنود في فرنسا

2018/03/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة في فرنسا القبض على شخص في مدينة غرونوبل بعدما حاول دهس مجموعة من الجنود أثناء ممارستهم رياضة الركض بالقرب من ثكناتهم بجنوب شرق البلد.

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