الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


اعتقال مشتبه به في محاولة دهس جنود في فرنسا
2018/03/29 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت الشرطة في فرنسا القبض على شخص في مدينة غرونوبل بعدما حاول دهس مجموعة من الجنود أثناء ممارستهم رياضة الركض بالقرب من ثكناتهم بجنوب شرق البلد.

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