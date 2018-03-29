الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


محافظ كركوك يعلن استرجاع سجلات التسجيل العقاري للحويجة
2018/03/29 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ كركوكاعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الخميس، عن اعادة سجلات التسجيل العقاري الخاص بقضاء الحويجة بعد ان قام تنظيم "داعش" بنقلها الى محافظة نينوى.واضاف الجبوري، ان "اعادة هذه السجلات سيساهم بتقديم الخدمات الخاصة بالتسجيل العقاري في قضاء الحويجة واقضيتها".

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