خطة استثمار لدول جوار أوروبا

2018/03/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الأردن خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى حشد استثمارات خاصة من القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة

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