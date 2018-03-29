ديالى.. اللواء 110 في الحشد ينفذ حملة دهم وتفتيش في محيط السعدية

2018/03/29 | 16:30

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في أمن 1 دقيقة مضت 0 زيارة

نفذت قوات الحشد الشعبي، الخميس، حملة وتفتيش في محيط ناحية السعدية بمحافظة ديالى لمحلاحقة عناصر داعش الاجرامي وضبط مضافاتهم.

وذكر موفدنا، ان "اللواء 110 في الحشدالشعبي شرع بعملية دهم قي منطقة اطراف السعدية ووادي جنت واطراف بحيرة حمرين، بحثا عن خلايا داعش".

واضاف، بانه "ما زالت قوات اللواء 110 وكتيبته الخاصة تتطارد عناصر داعش في المنطقة بدءا من ناحية السعدية الى جبال نفط خانة".

2018-03-29

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