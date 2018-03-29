2018/03/29 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعديل الادخار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديريتا الشرطة في أربيل ودهوك تنفيان اعتقال أي متظاهر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديريتا الشرطة في أربيل ودهوك تنفيان اعتقال أي متظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).