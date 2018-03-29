الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


مديريتا الشرطة في أربيل ودهوك تنفيان اعتقال أي متظاهر
2018/03/29 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعديل الادخار

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