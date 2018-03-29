الرياضة والفن يجتمعان في موريتانيا

2018/03/29 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تتلاقى الافئدة والقلوب العربية من اقصى الشرق العربي الى اقصى المغرب العربي منادية نعم للسلام نعم للمحبة والتاخي والتعاون والوئام نعم للامن والامان ولا والف لا للارهاب والف لا للارهابيين الذين يريدون تدمير الاسس والتقاليد والافكار والرؤى والطموحات التي تنادي لحماية وحب الاوطان العربية .

و من جانبه اكد الصحفي والاعلامي العراقي ابراهيم الشريف انه تجسيدا لهذا العشق الازلي بين الشعب العربي واصالته وثقافته وفنه وتقاليده الخالدة فقد التقى فنانو ومثقفو وادباء وصحفيو الدول العربية كافة في العواصم العربية كما تجمع ملوك ورؤوساء وقادة تلك الدول في مؤتمرات القمم العربية واخرها القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في عاصمة موريتانيا نواكشوط للفترة من 25 الى 27 تموز يوليو 2018 الماضي في قمة اطلق عليها اسم قمة الامل ,

نعم ان الامل موجود والطموحات كثيرة للشعب العربي ينقلها بوضوح وبشفافية وباسلوب رائع اهل الفن والرياضة معا والمعد والمايسترو والمهندس لهذه التؤامة الفنية والثقافية والرياضية معالي الوزير المفوض الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الذي نظم بطولات رائعة ومتميزة من كافة الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية والادارية والفنية ومزج بين الفن والرياضة من خلال اختيار العروض الفنية للبلد الذي يستضيف البطولات تسبق النزالات بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة العليا للبطولات وسط ترحيب وتشجيع الجمهور الغفير الذي يحضر البطولات بالاضافة الى الملايين الذين يتابعون البطولات عبر وسائل الاعلام المختلفة .

وخاصة عندما يجتمعان فوق منصة المحبة والتعاون والسلام وتجسيدا هذا العمل المبدع اجتمع اهل الفن مع اهل الرياضة في اكثر من مناسبة وجسدوا ما يدور في خلد الجمهور الرياضي والثقافي والفني العربي في منازلات الابداع والعطاء لرفع الاعلام العربية في مكان واحد وتحت سقف واحد فاللقاء بين بين الفن والراضة اجتمعا في مدن عديدة منها ابو ظبي بالامارات وعمان في الاردن وقابس في تونس ودبي في الامارات

وبعد ان استضافت بغداد عاصمة العراق الحبيب بطولة القدس بالملاكمة العربية يوم 26 يناير كانون الثاني 2018 الماضي بمشاركة واسعة من الابطال الذين يعشقون اللعبة ويمارسونها بلهفة عالية شد معالي الوزير المفوض الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الرحال الى عاصمة موريتانيا بلد الفن و الطرب الاصيل و الاصوات العملاقة بلد العلم و الادب بلد الجمال و الطيبة رحبت به العاصمة الحبيبة نواكشوط على اعلى مستوى مقدمين له كل التسهيلات لاجل تحقيق الانجاز الرياضي الجديد الذي سيشهده ملعب ( شيخة ولد بيديه ) مساء يوم السبت الخامس من مايو ايار 2018 المقبل تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية موريتانيا الفريق اول محمد ولد عبد العزيز ولد اعليه وبحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين في موريتانيا .

وفي هذا الاطار استقبل معالى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد جبريل بديوان الوزارة في نواكشوط معالي الوزير المفوض للشباب والرياضة الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية بالاضافة الى كل من الدكتور الداه ولد ادبة رئيس الاتحاد الموريتاني للملاكمة العربية والاستاذ الشاش ولد ديه الامين التنفيدى المكلف بالشباب والرياضة بالحزب الحاكم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية

وفي مستهل اللقاء رحب معالى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد جبريل بالوفد الزائر متمنيا لهم اقامة طيبة ونجاح في مهمتهم الهادفة لجمع القلوب العربية تحت سقف العمل العربي المشترك وخدمة الرياضة والشباب في كل الدول العربية .

وكشف معالي وزير الرياضة الموريتاني النقاب حول تطور الرياضة الموريتانية بكافة انواعها مؤكدا على ان الادارة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية هي التى ادت الى هذه التطورات الملموسة التي يشهدها قطاع الرياضة والشباب الموريتانى في شتى المجالات

كما اكد الدكتور محمد جبريل ان الوزارة فى المستقبل القريب ستوسع قاعدة البنية التحية الرياضية الموريتانية كما انها عاكفة على استراتيجيات من شأنها الرفع من كفاءة الكوادر الرياضية الموريتانية ووصول الرياضيين الى العالمية لرفع راية الوطن فى المحافل الرياضية الكبرى .

من جانبه قدم الوزير المفوض الدكتور الهادي السديري لمعالي وزير الشباب والرياضة الموريتاني تفاصيل التحضيرات الجرية لتنظيم بطولة العالم للملاكمة العربية التى ستقام بملعب كرة قدم بنواكشوط بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٨ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية

وفي ذات السياق استقبلت السيدة اماتى بنت حمادى رئيسة المجموعة الحضرية لنواكشوط محافظ العاصمة مدينة نواكشوط معالى الوزير المفوض للشباب والرياضة جامعة الدول العربية الدكتور الهادى السديرى والوفد المرافق الدكتور الداه ولد ادبة رئيس الاتحاد الموريتاني للملاكمة العربية والاستاذ الشاش ولد ديه الامين التنفيذى للشباب والرياضة بالحزب الحاكم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية

وفى بداية اللقاء رحبت السيدة اماتى بنت حمادى بالضيف الكبير ومرافقيه وابدت استعدادها الكامل للوقوف مع الاتحاد الدولى للملاكمة العربية لانجاح البطولة بالشكل المميز الذي يليق بمكانة موريتانيا بين الدول الاخرى تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة رئيس الجهمورية وان بلدى موريتانيا تتمتع بالامن والامان وهو الحجر الاساسى لجلب الاستثمار واحتضان البطولات العالمية ولقد زارتنا العديد من الشركات ورجال الاعمال من العديد من الجنسيات للاستثمار ببلدى وهذا اكبر دليل على امننا المستمر ونلنا ثقة العالم فى هذا المجال وحصلنا على العديد من الجوائز

واختتمت السيدة اماتى بنت حمادى رئيسة المجموعة الحضرية لنواكشوط محافظ العاصمة مدينة نواكشوط حديثا قائلة : نحن ندعوا كافة رجال الاعمال العرب للاستثمار فى بلدهم موريتانيا فمرحبا بهم وسيجدون كل الترحيب وكافة التسهيلات اللازمة

من جانبه اكد الدكتور الهادي السديري بان هذه البطولة تعتبر الاولى من نوعها بموريتانيا تجمع عشرة ابطال عالم محترفين من جنسيات مختلفة ستحظى بتغطية اعلامية عالمية وسيحضرها العديد من الشخصيات العربية والاجنبية

كما الدكتور الهادي السديري ان هذا الحدث العالمي سيعطى نظرة مشرفة عن التطور الحضارى والثقافى والمعمارى التى وصلت اليه العاصمة الموريانية تحت اشراف سعادة المحافظة

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