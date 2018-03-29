الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


العراق يبدأ باجراءات استخراج النفط من بغداد
2018/03/29 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم الخميس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية.حيث جرى مناقشة احالة عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الجزء الجنوبي وتمت الموافقة عليه واحالته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه لما له من اهمية في استخراج النفط الخام من محافظة بغداد والذي بدوره يجهز محطات الطاقة الكهربائية للمحافظة دون الحاجة لنقله من المحافظات الاخرى.كما ناقشت اللجنة مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي لزيادة الانتاج من ١٠٠ الف برميل يوميا الى ٢٠٠ الف برميل يوميا ووجهت اللجنة وزارة النفط بإكمال جميع الاجراءات القانونية لعرضه على مجلس الوزراء.كما تمت مناقشة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الكهرباء والنفط لغرض النظر بإمكانية شركات القطاع الخاص العراقية بانشاء محطة تفريغ للغاز الجاف والذي بدوره يغذي الخط الذي يزود محطات الطاقة بالكهرباء.

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