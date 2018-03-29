2018/03/29 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).