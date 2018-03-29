الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء
2018/03/29 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الوزارية تحيل عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الى مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ موسكو: لندن تتهرب من اتصالات السفارة الروسية بشأن قضية سكريبال
⋙ نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد
⋙ النقل تعلن عن موعد تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية في بغداد
⋙ السوداني: وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع التشيك
⋙ ساركوزي يخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: من يتحمّل مسؤولية انتشار الاكشاك على أرصفة ذي قار؟
⋙ بطولة الصداقة.. انطباع ايجابي على التنظيم وسط خيبة امل فنية لاسود الرافدين (تقرير فيديوي)
⋙ بالصور الدكتور قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محافظ النجف الاشرف
الأكثر شيوعا