الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تراجع مفاجئ للنشاط الاقتصادي في
2018/03/29 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية لأدنى مستوى في عام خلال الشهر الجاري، مخالفاً توقعات المحللين. 

وأوضحت بيانات عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، اليوم الخميس، انخفاض مؤشر "شيكاغو" لمديري المشتريات خلال مارس الجاري إلى 57.4 نقطة، مقابل 61.9 نقطة في فبراير الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مؤشر "شيكاغو" خلال الشهر الحالي إلى 62.1 نقطة. 

وأشارت البيانات إلى انخفاض مؤشر الإنتاج لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، في الوقت الذي هبطت فيه الطلبيات الجديدة لأقل مستوى في عام.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2% ليسجل 1.2326 دولار.

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