2018/03/29 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادناقشت لجنة الطاقة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، قرارات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العبادي ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية، اذ جرى مناقشة احالة عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الجزء الجنوبي وتمت الموافقة عليه واحالته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه لما له من اهمية في استخراج النفط الخام من محافظة بغداد والذي بدوره يجهز محطات الطاقة الكهربائية للمحافظة دون الحاجة لنقله من المحافظات الاخرى”.

واوضح، “كما ناقشت اللجنة مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي لزيادة الانتاج من ١٠٠ الف برميل يوميا الى ٢٠٠ الف برميل يوميا ووجهت اللجنة وزارة النفط بإكمال جميع الاجراءات القانونية لعرضه على مجلس الوزراء، فيما تمت مناقشة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الكهرباء والنفط لغرض النظر بإمكانية شركات القطاع الخاص العراقية بانشاء محطة تفريغ للغاز الجاف والذي بدوره يغذي الخط الذي يزود محطات الطاقة بالكهرباء”.

وأوضح البيان، ان “اللجنة ناقشت عددا من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال واتخذت عددا من القرارات، وكذلك متابعة التوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الطاقة الوزارية برئاسة العبادي تناقش قرارات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الطاقة الوزارية برئاسة العبادي تناقش قرارات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).