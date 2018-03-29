العدل تعلن انهاء جميع التدقيقات الخاصة بنشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية

2018/03/29 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]اعلنت وزارة العدل انهاء جميع التدقيقات الخاصة بنشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية .وذكر وزير العدل حيدر الزاملي في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " الوزارة في المراحل النهائية لاعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية [الوقائع العراقية] والتي سيتم نشر قانون موازنة عام ٢٠١٨ فيها بمضي المدة القانونية ومن دون مصادقة رئيس الجمهورية، حيث ان دائرة الوقائع العراقية تصدر وفي كل عام طبعة خاصة لقانون الموازنة".واضاف ان " دائرة الوقائع العراقية في الوزارة انهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر وسيتم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وزارة المالية لتدقيق الجداول المدرجة في القانون وحسب ضوابط نشر قانون الموازنة في كل عام".وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت، اليوم الخميس، بارسال قانون الموازنة للعام 2018 الى وزارة العدل لغرض نشره في الجريدة الرسمية.

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