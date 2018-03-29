الحشد الشعبي ينفذ حملة دهم وتفتيش في محيط السعدية

2018/03/29 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، حملة وتفتيش في محيط ناحية السعدية بمحافظة ديالى لملاحقة ارهابيي داعش وضبط مضافاتهم.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اللواء 110 في الحشد الشعبي شرع بعملية دهم قي منطقة اطراف السعدية ووادي جنت واطراف بحيرة حمرين، بحثا عن خلايا داعش".واضاف، بانه "ما زالت قوات اللواء 110 وكتيبته الخاصة تتطارد عناصر داعش في المنطقة بدءا من ناحية السعدية الى جبال نفط خانة".انتهى

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