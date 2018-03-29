2018/03/29 | 17:55

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الخميس 29 مارس 2018 | 05:50 مساءً

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مصدر: المفوضية تشكل لجنة للتحقيق بسرقة 48 ألف بطاقة ناخب من الانبار

بغداد/..



كشف مصدر من المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، ان المفوضية أعدت لجنة تحقيقية، لمعرفة ملابسات سرقة 48 ألف بطاقة انتخابية من محافظة الأنبار.

وذكر المصدر، لـ"عين العراق نيوز"، ان "المفوضية تستعد حالياً للتحقيق بحادثة اختفاء او سرقة أكثر من 48 الف بطاقة ناخب".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "المفوضية شكلت لجنة لهذا الغرض".

وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الباري محمد زيباري قد كشف، الاسبوع الماضي، عن سعي بعض المرشحين شراء الأصوات الانتخابية من مواطني الساحل الأيمن المتواجدين في مخيمات النزوح بإقليم شمال العراق.



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