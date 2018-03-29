الحشد الشعبي يشرع بحملة امنية في ثلاث مناطق بديالى

2018/03/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بحملة امنية في ثلاث مناطق بمحافظة ديالى.وذكر مصدر امني لـ"الغد برس"، ان "اللواء 110 في الحشد الشعبي، شرع بعملية امنية واسعة في اطراف منطقة السعدية ووادي جنت وبحيرة حمرين، من اجل البحث عن خلايا داعش الارهابية المتواجدة في تلك المناطق".

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واضاف ان "اللواء 110 وكتيبته الخاصة بدأت عملية المطاردة لخلايا داعش الارهابي من ناحية السعدية الى جبال نفط خانة شمالي شرقي ديالى".يشار الى ان مسؤول اللواء 110 في الحشد الشعبي علي العقابي، اعلن في وقت سابق من اليوم، لـ"الغد برس"، انه 400 عنصر من قواته سيقومون بملاحقة الخلايا الارهابية في بعض المناطق بديالى.

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