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وزير الدفاع العراقي يشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع
2018/03/29 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن وفدا من وزارة الدفاع العراقية، برئاسة الوزير عرفان الحيالي، سيشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع الذي سيعقد في 4 أبريل/ نيسان المقبل.

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