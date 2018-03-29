وزير الدفاع العراقي يشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع

2018/03/29 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن وفدا من وزارة الدفاع العراقية، برئاسة الوزير عرفان الحيالي، سيشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع الذي سيعقد في 4 أبريل/ نيسان المقبل.

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