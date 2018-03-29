بوغدانوف: لقاء لافروف ودي ميستورا يبحث الوضع في الغوطة الشرقية ودوما

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⋙ نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد

⋙ النقل تعلن عن موعد تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية في بغداد