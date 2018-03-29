2018/03/29 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوغدانوف: لقاء لافروف ودي ميستورا يبحث الوضع في الغوطة الشرقية ودوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 18:00.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوغدانوف: لقاء لافروف ودي ميستورا يبحث الوضع في الغوطة الشرقية ودوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوغدانوف: لقاء لافروف ودي ميستورا يبحث الوضع في الغوطة الشرقية ودوما) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوغدانوف: لقاء لافروف ودي ميستورا يبحث الوضع في الغوطة الشرقية ودوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).