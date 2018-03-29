العبادي يبحث مع لجنة الطاقة الوزارية توسعة حقل الناصرية النفطي

2018/03/29 | 18:00

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المعلومة / بغداد…

بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي , الخميس, مع لجنة الطاقة الوزارية توسعة حقل الناصرية النفطي واخر ببغداد.

وذكر بيان لمكتب العبادي الاعلامي تلقت وكالة / المعلومة/، نسخة منه, إن “رئيس مجلس الوزراء ترأس, اليوم, اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية, وجرى خلال الاجتماع مناقشة إحالة عقد الخدمة لحقل شرق بغداد الجزء الجنوبي”.

واوضح أنه “تمت الموافقة على العقد وإحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه لما له من اهمية في استخراج النفط الخام من محافظة بغداد والذي بدوره يجهز محطات الطاقة الكهربائية للمحافظة دون الحاجة لنقله من المحافظات الاخرى”.

وأوضح البيان, أنه “تمت مناقشة مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي لزيادة الانتاج من ١٠٠ الف برميل يوميا الى ٢٠٠ الف برميل يومياً ووجهت اللجنة وزارة النفط بإكمال جميع الاجراءات القانونية لعرضه على مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “اللجنة ناقشت تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الكهرباء والنفط لغرض النظر بإمكانية شركات القطاع الخاص العراقية بإنشاء محطة تفريغ للغاز الجاف والذي بدوره يغذي الخط الذي يزود محطات الطاقة بالكهرباء”.

وتابع البيان أنه “تمت مناقشة عدد من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال وتم اتخاذ عدد من القرارات، وكذلك متابعة التوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة”.



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