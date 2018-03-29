إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران

2018/03/29 | 18:08

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وذكر الناطق باسم الخارجيه بهرام قاسمي ان مدير عام دائره المراسم بوزاره الخارجيه استدعي القائم باعمال السفاره اليونانيه (في غياب السفير).واضاف ان مدير عام دائره المراسم طالب باجراء تحقيق عاجل في الموضوع والتعرف علي هوية المهاجم وحوافزه وضرورة توفير أمن السفارة وطاقمها.يذكر أنّ مجهولاً يحمل سلاحاً بارداً قام مساء أمس بمهاجمة احد منتسبي السفارة الايرانية في اثينا واصابه بجروح ما استدعي نقله الي المستشفي.إنتهي** ع ج** 1718

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