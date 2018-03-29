الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران
2018/03/29 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وذكر الناطق باسم الخارجيه بهرام قاسمي ان مدير عام دائره المراسم بوزاره الخارجيه استدعي القائم باعمال السفاره اليونانيه (في غياب السفير).واضاف ان مدير عام دائره المراسم طالب باجراء تحقيق عاجل في الموضوع والتعرف علي هوية المهاجم وحوافزه وضرورة توفير أمن السفارة وطاقمها.يذكر أنّ مجهولاً يحمل سلاحاً بارداً قام مساء أمس بمهاجمة احد منتسبي السفارة الايرانية في اثينا واصابه بجروح ما استدعي نقله الي المستشفي.إنتهي** ع ج** 1718

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).


كامل التفاصيل في: ارنا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد
⋙ النقل تعلن عن موعد تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية في بغداد
⋙ السوداني: وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع التشيك
⋙ ساركوزي يخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ
⋙ العراق والتشيك يتفقان على منع الازدواج الضريبي وحماية المستثمر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: من يتحمّل مسؤولية انتشار الاكشاك على أرصفة ذي قار؟
⋙ بطولة الصداقة.. انطباع ايجابي على التنظيم وسط خيبة امل فنية لاسود الرافدين (تقرير فيديوي)
⋙ بالصور الدكتور قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محافظ النجف الاشرف
الأكثر شيوعا