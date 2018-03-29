الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


المالكي لعدد من رجال الدين: يجب حث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات
2018/03/29 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي لعدد من رجال الدين: يجب حث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي لعدد من رجال الدين: يجب حث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد
⋙ النقل تعلن عن موعد تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية في بغداد
⋙ السوداني: وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع التشيك
⋙ ساركوزي يخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ
⋙ العراق والتشيك يتفقان على منع الازدواج الضريبي وحماية المستثمر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: من يتحمّل مسؤولية انتشار الاكشاك على أرصفة ذي قار؟
⋙ بطولة الصداقة.. انطباع ايجابي على التنظيم وسط خيبة امل فنية لاسود الرافدين (تقرير فيديوي)
⋙ بالصور الدكتور قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محافظ النجف الاشرف
الأكثر شيوعا