قطر تعتذر رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للأندية

2018/03/29 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، الخميس، أن دولة قطر اعتذرت رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وذكر آل شيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميا”.

وأعلن الاتحاد العربي عن استحداث نظام جديد للبطولة بمشاركة 32 فريقا بنظام خروج المغلوب بإقامة المباريات ذهابا وإيابا.

وفي نظام أشبه بالبطولات القارية تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب وتقام المباراة النهائية أحد يومي 28 أو 29 أبريل المقبل.

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