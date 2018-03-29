وفد من العتبة العباسية يتفقد مقاتلي لواء علي الاكبر في الرياض

2018/03/29 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقدت لجنة الارشاد والتعبئة في العتبة العباسية المقدسة لواء علي الاكبر (عليه السلام) ، هذا ما افاد به عضو اللجنة الشيخ عبد الجبار العبودي في تصريح لوكالة نحن الخبر واضاف :" ان واجب اللجنة هو الاشراف والمتابعة لقطعات الحشد الشعبي من حيث الامور المادية والمعنوية ، مبينا ان اللجنة وجدت الهمة العالية لدى المقاتلين المتواجدين في ناحية الرياضفضلا عن دورهم الفعال في ملاحقة فلول الارهابيين الهاربين من قبضة العدالة من جانبه قال مسؤول قاطع لواء علي الاكبر الشيخ عمار القرغولي :"زارنا وفد من العتبة العباسية المقدسة للاطلاع على واقع اللواء في قاطع المسؤلية في ناحية الرياض وبلغوا المجاهدين تحية وسلام المرجعية العليا وكذلك سلام المتولي الشرعي للعتبة العباسية سماحة السيد احمد الصافي.

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