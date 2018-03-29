2018/03/29 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، مثال قيام بريطانيا والولايات المتحدة بخداع العديد من الدول في العراق.

وذكرت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن تلك الدول لم تتمكن حينها من خداع روسيا وألمانيا وفرنسا، لكنها نجحت في خداع إيطاليا وغيرها من الدول.

وأشارت إلى استخدام الأساليب ذاتها في إنشاء التحالف في العراق وما يجري في الوقت الحالي بشأن قضية سكريبال، قائلة إن الدول الأوروبية استخدمت حينها ذريعة التضامن للتخلص من الزعيم الديكتاتوري.

واوضحت أن الغرب بذلك يحاول إظهار التضامن وتقديم قائمة البلدان التي دعمت قرارات تلك الدول، مشيرة أن روسيا تعلم كيف تم إنشاء تلك القوائم، من خلال الضغط والتهديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).