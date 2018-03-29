الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق
2018/03/29 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ ضربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، مثال قيام بريطانيا والولايات المتحدة بخداع العديد من الدول في العراق.

وذكرت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن تلك الدول لم تتمكن حينها من خداع روسيا وألمانيا وفرنسا، لكنها نجحت في خداع إيطاليا وغيرها من الدول.

وأشارت إلى استخدام الأساليب ذاتها في إنشاء التحالف في العراق وما يجري في الوقت الحالي بشأن قضية سكريبال، قائلة إن الدول الأوروبية استخدمت حينها ذريعة التضامن للتخلص من الزعيم الديكتاتوري.

واوضحت أن الغرب بذلك يحاول إظهار التضامن وتقديم قائمة البلدان التي دعمت قرارات تلك الدول، مشيرة أن روسيا تعلم كيف تم إنشاء تلك القوائم، من خلال الضغط والتهديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيجيرفان البارزاني ويان كوبيش يؤكدان على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد
⋙ النقل تعلن عن موعد تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية في بغداد
⋙ السوداني: وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع التشيك
⋙ ساركوزي يخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ
⋙ العراق والتشيك يتفقان على منع الازدواج الضريبي وحماية المستثمر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: من يتحمّل مسؤولية انتشار الاكشاك على أرصفة ذي قار؟
⋙ بطولة الصداقة.. انطباع ايجابي على التنظيم وسط خيبة امل فنية لاسود الرافدين (تقرير فيديوي)
⋙ بالصور الدكتور قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محافظ النجف الاشرف
الأكثر شيوعا