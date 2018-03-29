بطولة الصداقة.. انطباع ايجابي على التنظيم وسط خيبة امل فنية لاسود الرافدين (تقرير فيديوي)

2018/03/29 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:انطباعات ايجايبية وردود فعل مطمأنة جاءت من قبل منتخبي قطر وسوريا بعد انتهاء بطولة الصداقة الدولية في البصرة، الامر الذي يدل على النجاح الكبير الذي تحقق في الجانب التنظيمي .حيث كانت عودة الروح للملاعب العراقية بعد سنوات طويلة هو الهدف الابرز الذي تحقق بهذه البطولة رغم وجود بعض الملاحظات التي سجلها اهل الشأن من اجل تجاوزها في المستقبل القريب.

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فيما قابل النجاح التنظيمي خيبة امل جماهيرية لما ظهر عليه منتخبنا الوطني من مستويات فنية متواضعة رغم وجود كل اللاعبين المحترفين، ليفقد اسود الرافدين ومدربهم باسم قاسم فرصة تحقيق اول بطولة دولية تنظم في العراق بعد40 عاما من اللعب خارج الاراضي.

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