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🔴 جوارديولا يتواصل مع إيسكو لإقناعه للإنضمام للسيتي
2018/03/29 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا قد أجرى اتصالات مع لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إيسكو ألاركون من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المدرب الإسباني، بيب جوارديولا خلال محادثته مع إيسكو بحجز مقعد له في التشكيلة الأساسية للسيتيزنز، بالإضافة لمرتب عالي الثمن.

يُذكر أن عقد إيسكو مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

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