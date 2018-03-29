النصر السعودي يعلن تفاصيل إصابة الراهب

2018/03/29 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر خضع حسن الراهب؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اليوم الخميس، لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

الفحوصات أثبتت معاناة اللاعب من تمزق في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن وكدمة في الساق، ومن المقرر أن يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة أربعة أيام قبل أن يعود مجددا للمشاركة بشكل طبيعي.

أظهرت الفحوصات الطبية التي اُجريت للكابتن حسن الراهب وجود تمزق في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن وكدمة في الساقيحتاج معها للراحة والعلاج لمدة أربعة أيام .جاء ذلك تحت اشراف مركز @Phyziofit مواد متعلقة مدرب النصر يقرر إراحة اللاعبين الدوليين القادسية يرد على عرض النصر السعودي لضم بيسمارك ماذا قدم كارينيو مع النصر خلال ولايته الأولى؟ كارينيو يقرر الاستغناء عن ثلاثي النصر وعملية تقييم للأجانب

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ مارس، ٢٠١٨النصر يستعد لمواجهة الرائد وديا في الحادي والثلاثين من مارس الجاري في إطار استعدادته لمباراة الفتح بالجولة الـ25 بالدوري.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.





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