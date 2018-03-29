2018/03/29 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الخميس، عن انتظارها رد الأولمبية الدولية لتحديد إجراء الانتخابات.وذكر الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية، عباس الجميلي، لـ"الغد برس"، انه "لا يوجد إيقاف لعمل اللجنة الأولمبية العراقية كما ورد"، لافتا الى أن "فترة المكتب التنفيذي انتهت، ونحن ننتظر قرار اللجنة الأولمبية الدولية حيال هذا الأمر حيث تم ايقاف بعض الأعمال".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأشار إلى أن "الايفادات الداخلية والخارجية تم إلغاءها بشكل نهائي، لكن بعض الأمور الضرورية سيبقى العمل بها"، مضيفا ان "رواتب الموظفين ستستمر، ولا يوجد اي انقطاع فيه،ا في حين هناك صرفيات مهمة لن يتم إيقافها".وأكد على أن "المكتب التنفيذي سيستمر بأعماله ولن يتوقف ذلك لحين ورود كتاب من الأولمبية الدولية"، مبينا انه "هناك نية إجراء انتخابات بالتأكيد، لكن موعدها مرتبط أيضا بقرار من الأولمبية الدولية".

يشار الى ان مصدر رفيع، كشف لـ"الغد برس"، في وقت سابق من اليوم، عن ايقاف النشاط الاداري والمالي للاولمبية العراقية من قبل الاولمبية الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية العراقية: نتتظر رد الأولمبية الدولية لتحديد الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية العراقية: نتتظر رد الأولمبية الدولية لتحديد الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).