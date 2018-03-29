🔴 بالصور .. البايرن يُجدد الأليانز آرينا

2018/03/29 | 19:11

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هاي كورة – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد ملعبه، أليانز آرينا في نهاية الموسم الجاري، على أن يتم ظهور الشكل الجديد في الموسم المقبل، حيث سيتم تغيير شكل المدرجات والمداخل الرئيسية للملعب.

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