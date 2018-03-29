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السيسي في طريقه للفوز بولاية رئاسية ثانية
2018/03/29 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشير النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة المصرية إلى إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

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