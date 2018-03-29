2018/03/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة المصرية إلى إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي في طريقه للفوز بولاية رئاسية ثانية) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي في طريقه للفوز بولاية رئاسية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).