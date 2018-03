2018/03/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد وزير العدل، حيدر الزاملي، اليوم الخميس، ان الوزارة في المراحل النهائية لاعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية الوقائع العراقية.

وذكر الزاملي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة في المراحل النهائية لأعداد الطبعة الخاصة بجريدة الوقائع العراقية، والتي سيتم نشر قانون موازنة عام ٢٠١٨ فيها بمضي المدة القانونية ومن دون مصادقة رئيس الجمهورية، حيث ان دائرة الوقائع العراقية تصدر وفي كل عام طبعة خاصة لقانون الموازنة”.

واوضح ان “دائرة الوقائع العراقية في الوزارة انهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر وسيتم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وزارة المالية لتدقيق الجداول المدرجة في القانون وحسب ضوابط نشر قانون الموازنة في كل عام”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: قانون الموازنة في طور الاعداد والتدقيق لنشره في الجريدة الرسمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: قانون الموازنة في طور الاعداد والتدقيق لنشره في الجريدة الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).