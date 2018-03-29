الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


وزير العدل: قانون الموازنة في طور الاعداد والتدقيق لنشره في الجريدة الرسمية
2018/03/29 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أكد وزير العدل، حيدر الزاملي، اليوم الخميس، ان الوزارة في المراحل النهائية لاعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية الوقائع العراقية.

وذكر الزاملي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة في المراحل النهائية لأعداد الطبعة الخاصة بجريدة الوقائع العراقية، والتي سيتم نشر قانون موازنة عام ٢٠١٨ فيها بمضي المدة القانونية ومن دون مصادقة رئيس الجمهورية، حيث ان دائرة الوقائع العراقية تصدر وفي كل عام طبعة خاصة لقانون الموازنة”.

واوضح ان “دائرة الوقائع العراقية في الوزارة انهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر وسيتم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وزارة المالية لتدقيق الجداول المدرجة في القانون وحسب ضوابط نشر قانون الموازنة في كل عام”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: قانون الموازنة في طور الاعداد والتدقيق لنشره في الجريدة الرسمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: قانون الموازنة في طور الاعداد والتدقيق لنشره في الجريدة الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزير الخارجية الروسي لرووداو: لا يمكن تسوية الأزمة في سوريا بدون مشاركة الكورد
⋙ محافظ اربيل يعتذر من شخص تم الاعتداء عليه
⋙ وزارة الاتصالات العراقية تقيم ورشة عمل حول الاتصالات الفضائية والتكنولوجيات الحديثه في مجال الفضاء وصناعة الاقمار الصناعية
⋙ انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر العتبات المقدسة و المزارات الشريفة في العالم الإسلامي
⋙ إيران تفتح النار لتفريق مظاهرة في الأهواز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. عواصف ترابية شديدة في النخيب
⋙ من داخل قمرة قيادة طائرة حربية روسية (فيديو)
⋙ بالصور..أمريكية تؤدي مقطوعة موسيقية ساحرة خلال خضوعها لجراحة بالمخ
الأكثر شيوعا