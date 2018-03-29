من داخل قمرة قيادة طائرة حربية روسية (فيديو)

2018/03/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور طيار حربي روسي تدريب قوات الدفاع الجوي في المنطقة القطبية الشمالية.

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