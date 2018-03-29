الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران
2018/03/29 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وعلي هامش مؤتمر السلام في افغانستان الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند أعرب غيرت عبدالرحمانوف عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين ايران وكازاخستان وذكر: لدي البلدين مشاريع اقتصادية مجدية قيد الانجاز وهنالك آفاق واعدة وإيجابية للتعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية.كما لفت عبدالرحمانوف الي التعاون الاقليمي والدولي بين ايران وكازاخستان خاصة في مجال إرساء السلام والاستقرار في سوريا معرباً عن تقديره لمشاركة ايران في محادثات أستانة معتبراً هذه المشاركة تعزز محادثات أستانة.وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني عن دعم بلاده للاتفاق النووي مؤكد علي ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق الدولي.وفي المقابل أعرب عباس عراقجي عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين البلدين مقدماً شكره لمواقف كازاخستان بشأن الاتفاق النووي وتعاونها الرامي الي إستتباب السلام والاستقرار في المنطقة داعياً الي ديمومة التعاون الثنائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان والتي تخدم القضايا الاقليمية والدولية.إنتهي** ع ج** 1718

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