الحنظل لـ«الاقتصاد نيوز»: رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمت المثقف العراقي عبر دعمها لمعرض الكتاب

2018/03/29 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أن مساهمة رابطة المصارف العراقية في دعم معرض بغداد الدولي للكتاب يأتي في سياق اسهاماتها الفاعلة المتواصلة في مختلف النشاطات والفعاليات المجتمعية، مضيفا أن رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمت المثقف العراقي عبر دعمها لمعرض الكتاب.





وذكر الحنظل في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب، انه "لشرف عظيم ان تكون رابطة المصارف الخاصة العراقية احد رعاة هذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي تحتضنها بغداد الحبيبة هذا العام تحت شعار نقرا لنرتقي".

واوضح انه "لمن حسن الطالع ان تعقد دورة معرض بغداد الدولي للكتاب في هذا الوقت بالذات بعدما ازال العراقيون بانتصاراتهم العظيمة، وتضحياتهم السخية اثار الارهاب وطهروا ارضهم الزكية من دنس الدواعش، وقضوا والى الابد على بؤر التطرف والفتن والظلام".

وتابع ان "مساهمة رابطة المصارف العراقية في دعم هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ياتي في سياق اسهاماتها الفاعلة المتواصلة في مختلف النشاطات والفعاليات المجتمعية ، وبدعم مباشر وتعضيد متواصل من البنك المركزي العراقي الذي كان خير عون لنا في سعينا نحو هذا الهدف".





وأكد أنه "لايفوتنا ان نحيي الجهود الجبارة التي بذلها شركاؤنا في جميع النشاطات والتي كان من ابرزها مشروع ألق بغداد ودعم الدراما وإعادة ترميم نصب الشهيد ومبادرة تمكين ومشروع المحطة لفرص العمل ومستمرين، وصندوق المبادرات المجتمعية داخل البنك المركزي".





وبين ان "ما يميز دورة معرض بغداد الدولي للكتاب لهذا العام عن الاعوام السابقة ليس سعة المشاركة فحسب، وانما تنوع العناوين والاصدارات ، وكذلك الورش والندوات والبرامج الثقافية والفكرية التي ستقام على هامشه بمشاركة كبار المثقفين والمفكرين ورواد العلم في مختلف المجالات".





واكمل الحنظل قوله "نحن على يقين تام بان الاقبال الذي سيشهده المعرض هذا العام سيكون خير دليل على ان العراقيين مازالوا قراء جيدين وانهم غير عازفين عن القراءة بسبب ظروف الحياة المعيشية وهمومها اليومية مثلما يدعي البعض".





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