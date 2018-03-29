بالصور:العلماء يجتمعون في مكتب المرجع السيستاني ببيروت

2018/03/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في بيروت، عصر الاربعاء المصادف 10 رجب 1439 هـ، لقاءً علمائياً استضاف فيه سماحة العلامة الشيخ أمجد رياض وسماحة العلامة الشيخ نزار يوسف اللذين يديران المدرسة العلوية ومدرسة نجم الأئمة في النجف الأشرف، بحضور مسؤولي ومديري الحوزات العلمية ومسؤولي الثقافة والتبليغ الديني في لبنان بمناسبة الولادة المباركة للإمام محمد الجواد (ع).

بعد التقديم والترحيب من قبل مسؤول قسم الحوزات العلمية في المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله في لبنان العلامة السيد علي الحسني، تحدث الشيخ أمجد رياض عن الوضع الحوزوي في النجف الأشرف عموماً في مرحلة ما بعد سقوط النظام العراقي السابق، والمدارس الدينية التي ترعاها المرجعية الدينية العليا، وتحديداً المدرسة العلوية ومدرسة نجم الأئمة، والبرامج والمناهج العلمية المعتمدة فيهما، والآليات المتبعة لقبول الطلاب غير العراقيين.

ثم أبدى الفضلاء المشاركون في اللقاء مقترحاتهم وآراءهم فيما طرح، في أجواء علمية رصينة

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