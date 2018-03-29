الانتخابات تتصدر مباحثات بارزاني وكوبيش

2018/03/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تصدر الحديث عن الانتخابات في العراق واقليم كوردستان المحادثات بين رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان و ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.

وجاء الحديث خلال استقبال بارزاني لكوبيش في اربيل .

وأكد كوبيش على وجود مساع أممية لتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات العراقية مؤكدا ضرورة اجماع كافة الاطراف السياسية العراقية والتوقيع على ميثاق شرف.

من جانبه أكد رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ودعا بارزاني بغداد لتسهيل عودة النازحين من اقليم كوردستان الى مناطقهم مشيرا الى أن أعدادا منهم عادوا الى المخيمات في كوردستان نظرا لعدم توفر الخدمات في مناطقهم التي تحررت.

وشدد كوبيش على ضرورة استمرار المحادثات بين اربيل وبغداد معبرا عن سعادته بالخطوات التي تمت من جهة تقارب الرؤى بين الجانبين.

وتفجرت ازمة غير مسبوقة بين بغداد واربيل منذ اجراء الكورد لاستفتاء الاستقلال في ايلول سبتمبر الماضي والذي حظي باصوات الأغالبية الساحقة لصالح إعلان دولة مستقلة.

وشهدت العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان انفراجا بعد سلسلة لقاءات وتبادل وفود بانتظار استكمال حل كافة الملفات العالقة.

وابدي المسؤول الأممي استعداد الامم المتحدة لتقديم اي مساعدة ودعم في هذا الإطار.

واكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها واكد ان كثير من النازحين عادوا الى مناطقهم من كوردستان ونظرا لعتدم توفر الخدمات عادوا الى كردستان ودعا بارزاني الحكومة العراقية لتأمين الخدمات وتقديم التسهيلات لعودة النازحين.

ومن المقرر أن تجري تجري الانتخابات النيابية العراقية في 12 أيار مايو 2018.

سوار أحمد

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