تيفيز يتعرض لإصابة في السجن

2018/03/29 | 19:30

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المعلومة / متابعة…

تعرّض مهاجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز للإصابة خلال مشاركته في إحدى المباريات الخيرية داخل السجن الذي يقضي فيه شقيقه عقوبته في الأرجنتين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “نجم مانشستر يونايتد السابق تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق ستجعله يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع”.

ويقضي شقيق اللاعب ذو 34 عاماُ عقوبة السجن منذ عام 2010 بعد إدانته بالسطو على سيارة.

وكان تيفيز قد عاد لبوكا جونيورز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فترة قضاها مع فريق شنغهاي الصيني.



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