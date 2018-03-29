الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تيفيز يتعرض لإصابة في السجن
2018/03/29 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / متابعة…

تعرّض مهاجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز للإصابة خلال مشاركته في إحدى المباريات الخيرية داخل السجن الذي يقضي فيه شقيقه عقوبته في الأرجنتين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “نجم مانشستر يونايتد السابق تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق ستجعله يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع”.

ويقضي شقيق اللاعب ذو 34 عاماُ عقوبة السجن منذ عام 2010 بعد إدانته بالسطو على سيارة.

وكان تيفيز قد عاد لبوكا جونيورز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فترة قضاها مع فريق شنغهاي الصيني.

انتهى / 25 ط

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/03/تيفيز-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيفيز يتعرض لإصابة في السجن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيفيز يتعرض لإصابة في السجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزير الخارجية الروسي لرووداو: لا يمكن تسوية الأزمة في سوريا بدون مشاركة الكورد
⋙ محافظ اربيل يعتذر من شخص تم الاعتداء عليه
⋙ وزارة الاتصالات العراقية تقيم ورشة عمل حول الاتصالات الفضائية والتكنولوجيات الحديثه في مجال الفضاء وصناعة الاقمار الصناعية
⋙ انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر العتبات المقدسة و المزارات الشريفة في العالم الإسلامي
⋙ إيران تفتح النار لتفريق مظاهرة في الأهواز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. عواصف ترابية شديدة في النخيب
⋙ من داخل قمرة قيادة طائرة حربية روسية (فيديو)
⋙ بالصور..أمريكية تؤدي مقطوعة موسيقية ساحرة خلال خضوعها لجراحة بالمخ
الأكثر شيوعا