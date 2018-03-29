2018/03/29 | 19:32

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وزير الدفاع يزور موسكو الأسبوع المقبل..



وملف تسليح الجيش أولوياته | موازين نيوز

الخميس 12/07/1439 هـ - الموافق 29/03/2018 م ، الساعة 07:32 مساءً (بغداد)، 04:32 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-03-29 الساعة 19:03 (بتوقيت بغداد)

وزير الدفاع يزور موسكو الأسبوع المقبل..



وملف تسليح الجيش أولوياته

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