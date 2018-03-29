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محدث.. الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها لأكثر من 1%
2018/03/29 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال جلسة تداولات اليوم الخميس، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 280 نقطة، مع تعافٍ نسبي لأسهم قطاع التكنولوجيا.

وكانت البورصة الأمريكية قد شهدت تقلبات واسعة خلال الجلسات الماضية، بعد خسائر في الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ أكثر من عامين، بفعل تراجع عدة شركات في قطاع التكنولوجيا خاصة "فيسبوك" و"أمازون" و"آبل".

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 1973، بالإضافة إلى زيادة الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة تتوافق مع التوقعات.

ورغم صعود معظم أسهم قطاع التكنولوجيا فإن سهم "أمازون" لا يزال يشهد تراجعاً ملحوظاً، بعد تجديد الرئيس دونالد ترامب هجومه على الشركة معتبراً أنها تضر الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% إلى 24130.9 نقطة، رابحاً نحو 282.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنحو 1.2% إلى 2635.3 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 7032.4 نقطة.

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