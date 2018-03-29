الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


ديالى: الحشد الشعبي يشرع بحملة امنية في ثلاث مناطق
2018/03/29 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بحملة امنية في ثلاث مناطق بمحافظة ديالى.

وذكر مصدر امني ان "اللواء 110 في الحشد الشعبي، شرع بعملية امنية واسعة في اطراف منطقة السعدية ووادي جنت وبحيرة حمرين، مشيرا الى "للبحث عن خلايا داعش الارهابية المتواجدة في تلك المناطق".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان"اللواء 110 وكتيبته الخاصة بدأت عملية المطاردة لخلايا داعش الارهابي من ناحية السعدية الى جبال نفط خانة شمالي شرقي ديالى".

انتهى /ع

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