2018/03/29 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي تنفذ حملة تفتيش في مناطق من محافظة ديالى

29 مارس, 2018 | 7:34 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

نفذت قوات الحشد الشعبي اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في محيط ناحية السعدية وبحيرة حمرين بمحافظة ديالى لملاحقة عناصر داعش وضبط مضافاتهم.

وذكر بيان لهيئة الحشد اليوم اطلع عليه “الموقف العراقي” أن “اللواء 110 في الحشد الشعبي شرع بعملية دهم قي منطقة اطراف السعدية ووادي جنت واطراف بحيرة حمرين، بحثا عن خلايا داعش”.

واضاف البيان انه “ما زالت قوات اللواء 110 وكتيبته الخاصة تطارد عناصر داعش في المنطقة بدءا من ناحية السعدية الى جبال نفط خانة”.

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