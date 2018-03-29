الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


إذا كنت غاضبا من تجسس
2018/03/29 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا كنت غاضبا من انتهاك موقع "فيسبوك" لخصوصيتك، بعد فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا"، فستصدم من كم المعلومات التي يعرفها محرك البحث "غوغل" عنك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذا كنت غاضبا من تجسس "فيسبوك"... شاهد ما يفعله "غوغل" مع بياناتك الشخصية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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