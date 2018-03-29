إذا كنت غاضبا من تجسس

2018/03/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت غاضبا من انتهاك موقع "فيسبوك" لخصوصيتك، بعد فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا"، فستصدم من كم المعلومات التي يعرفها محرك البحث "غوغل" عنك.

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