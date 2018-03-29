الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


انجاز تاريخي للبحارين والموانئ العراقية
2018/03/29 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-بغداد]زفت وزارة النقل، اليوم الخميس، بشرى اعتراف المنظمات الدولية بالمرشدين البحريين العراقيين.وذكر وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] الإخبارية، نسخة منه ان" هذا المنجز المتحقق جاء نتيجة التخطيط المدروس والجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل خبراء الوزارة، بالإضافة الى الدعم اللا محدود الذي قدمته السفارة العراقية في بريطانيا الذي كان له الاثر الكبير في تحقيق هذا الحلم الوطني الكبير، حتى نالت الوزارة ما لم تنله في عهودها السابقة".واكد ان" راية العراق ارتفعت خفاقة في قلب العاصمة البريطانية [لندن] ورفرفت فوق صواري الاتحاد الدولي المرشدين البحريين والذي يعد سابقة جديدة لأول مرة في تاريخ العراق منذ تأسيس الموانئ العراقية عام 1919".ولفت ان" الاتحاد الدولي أبدى استعداده التام لتغطية نفقات التدريب والتأهيل للدورات المستقبلية للمرشدين العراقيين وبدعم مطلق من المنظمة البحرية العالمية".انتهى

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