أمطار وعواصف رعدية في بغداد وديالى

2018/03/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت العاصمة بغداد ومحافظة ديالى أمطار وعواصف رعدية.وأفاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "محافظة ديالى شهدت أمطاراً غزيرة".وذكر المتنبئ الجوي، صادق عطية في صفحته على الفيسبوك "يبدو أن الحالة الجوية على الارض أفضل من توقعات خرائط الطقس من ناحية الامطار" لافتا الى "الحالات الربيعية المفاجأة وسريعة التقلبات".انتهى

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