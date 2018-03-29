2018/03/29 | 19:40

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الخميس 29 مارس 2018 | 07:38 مساءً

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الحمامي يعلن موعد تشغيل "التاكسي النهري" بين الاعظمية والجادرية

بغداد/..



اعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الخميس، ان يوم الأحد المقبل سيشهد البدء بتشغيل التاكسي النهري بين الأعظمية والجادرية في بغداد.

وذكر الحمامي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "زوارق الشركة العامة للنقل البحري في بغداد ستبدأ يوم الاول من نيسان المقبل بتشغيل الخط النهري (التاكسي النهري) بين الأعظمية والجادرية على ضفاف نهر دجلة".

واضاف ان "الزوارق الجديدة التي ستعمل على هذا الخط تتسع لـ 40 راكب وتتوفر فيها جميع مواصفات الامان البحرية وتعمل عليها طواقم متخصصة".

وتابع ان "الهدف من ذلك للتخفيف من حدة الازدحامات التي تشهدها العاصمة بغداد ولإضافة خدمة تنقل جديدة وتقليل الجهد على الطلبة بين جانبي الكرخ والرصافة".



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