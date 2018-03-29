الخدمات النيابية تكشف عن تمديد شركة ملاحة بريطانية لستة أشهر رغم انتهاء عقدها منذ 2013

2018/03/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشفت لجنة الخدمات النيابية ، الخميس ، عن تمديد عقد شركة “سيركو” البريطانية للملاحة الجوية إلى ستة أشهر من بداية العام الحالي رغم انتهاء عقدها منذ 2013 ، فيما بين إن العقد يكلف الدولة 27 مليون دولار سنويا.

وذكر عضو اللجنة عبد الحسين الازيرجاوي لوكالة / المعلومة /، إن “شركة (سيركو) للرقابة الجوية البريطانية تعاقدت مع الحكومة المركزية في نهاية عام 2010 بعقد خدمة لسنتين بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق جاء ذلك لسبب عدم امتلاك البلاد إعدادا كافية لمراقبة الأجواء في ذلك الحين”، موضحا إن “عمل الشركة يقتصر على تدريب المراقبين وإسناد للعدد الموجود لتسير الطائرات المدنية”.

واوضح إن “العقد المبرم مع شركة الملاحة البريطانية كلف الدولة 27 مليون دولار تعطى لـ46 مراقبا مقابل التدريب والإسناد وفي هذه الحالة يقدر راتب المراقب الجوي البريطاني الواحد بـ17 إلف دولار شهريا”، لافتا إلى إن “الشركة حصلت على سبعة تمديدات لغاية ألان دون مراقبة عملها وتقيمه من قبل الحكومة”.

وبيان إن “الشركة طرحت على الحكومة عقد استثمار لمدة 15 سنة في بداية عام 2016″، مبينا إن “طلب الشركة البريطانية مخالف لقوانين اتفاقية شيكاغو وقوانين الطيران المدني العراقي الذي ينص على عدم إعطاء الأجواء إلى عقود استثمار أو إيجار”.

وأوضح إن “الحكومة تمتلك 154 مراقب جوي واليات للمراقبة ومن غير المنطقي إعطاء الأجواء إلى شركة بريطانية”، معتبرا أيها “خرق لسيادة البلاد ويجب حصر الأمر الجوي بالمراقبين الجويين العراقيين للحفاظ على الأجواء العراقية “.انتهى 25 ت

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