2018/03/29 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الامني ينفي مقتل خمسة جنود بكمين لداعش غرب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 19:45.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني ينفي مقتل خمسة جنود بكمين لداعش غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني ينفي مقتل خمسة جنود بكمين لداعش غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني ينفي مقتل خمسة جنود بكمين لداعش غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني ينفي مقتل خمسة جنود بكمين لداعش غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).