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مفاجأة أبل.. إطلاق 3 هواتف جديدة بأسعار متباينة
2018/03/29 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تخطط شركة "أبل" الأميركية لإطلاق 3 طرازات جديدة من هواتفها "آيفون" في وقت لاحق من عام 2018 الجاري، الأمر الذي سيجعلها تحافظ على أسعار أجهزتها المرتفعة.

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