2018/03/29 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفى مركز الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل جنود بكمين لداعش متنكرين بزي القوات الامنية غرب الموصل.

وذكر بيان للمركز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نود ان نبين ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن مقتل خمسة جنود من القوات الامنية بكمين نصبته عصابات داعش الارهابيية غرب الموصل، متنكرين بزي القوات الامنية العراقية”.

واوضح أن “هذا الخبر عارٍ عن الصحة ، وحتى اسماء الضباط الذين نسب اليهم الكلام هي اسماء وهمية غير موجودة”.

ودعا الاعلام الامني بحسب البيان وسائل الإعلام بـ”ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني ينفي مقتل جنود بكمين لداعش غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني ينفي مقتل جنود بكمين لداعش غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).