2018/03/29 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امين عام اوبك للعبادي: دور العراق كان كبيرا بالاتفاق في المنظمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 19:55.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين عام اوبك للعبادي: دور العراق كان كبيرا بالاتفاق في المنظمة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين عام اوبك للعبادي: دور العراق كان كبيرا بالاتفاق في المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين عام اوبك للعبادي: دور العراق كان كبيرا بالاتفاق في المنظمة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين عام اوبك للعبادي: دور العراق كان كبيرا بالاتفاق في المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).