2018/03/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الكربلائي يشدد على الحد من انتشار الأفكار المتطرفة بالمدن المحررة

29/03/2018 19:36:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كربلاء / ح.ك

شدد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي،اليوم الخميس، على ضرورة وجود برامج توعوية وتثقيفية في المدن المحررة للحد من انتشار الافكار المتطرفة.

وذكر بيان للعتبة الحسينية المقدسة تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، أن الشيخ الكربلائي "استقبل نائب الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في العراق نيستور اوموهنجي بمكتبه في الصحن الحسيني الشريف".

ودعا الشيخ الكربلائي الى "تكثيف البرامج التثقيفية والنفسية التي يقدمها الصندوق والمنظمات الدولية في الناطق المحررة ودعم القطاع الصحي في عموم مدن العراق," مؤكداً "أهمية غرس وتنمية ثقافة التعايش السلمي".

من جهته, أكد اوموهنجي انه "بحث مع ممثل المرجعية الدينية البرامج المتعلقة بحماية المرأة والاسرة المدعومة من صندوق الامم المتحدة للسكان خصوصا في المناطق المحررة".

واوضح، ان "برامج الصندوق تتمثل في تقديم الدعم النفسي والصحي للنساء في العراق وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للعوائل لا سيما في المدن التي احتلها تنظيم داعش الارهابي".

وأشار اوموهنجي الى "وجود اكثر من 150 مركزاً في مختلف محافظات العراق يقدم برامج تثقيفية وصحية للمرأة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الكربلائي يشدد على الحد من انتشار الأفكار المتطرفة بالمدن المحررة) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الكربلائي يشدد على الحد من انتشار الأفكار المتطرفة بالمدن المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).