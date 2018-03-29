2018/03/29 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اعترف نجم روما الإيطالي، بالحقيقة، قبل المواجهة المرتقبة لفريقه، أمام برشلونة الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وذكر كيفن ستروتمان، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “لم نكن نريد مواجهة برشلونة، لكننا نعلم أننا في هذا الوقت، يجب أن نلعب أمام خصم قوي، تحدث الكثيرون عن مواجهة مع ليفربول أو إشبيلية، وهما أيضًا من الفرق الجيدة”.

واوضح “سوف نمنح كل ما لدينا، للحصول على نتيجة جيدة هناك، ومن ثم نلعب أمامهم في ملعبنا، أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث، نريد أن نُظهر أننا لم نصل بالصدفة”.

وشدد ستروتمان، على أهمية الوحدة بين اللاعبين في غرف الملابس، وأكد على ضرورة التركيز على مباراة روما أمام بولونيا، قبل مباراة برشلونة.

واختتم “نحن مثل الجماهير أيضًا، نفكر في برشلونة، علينا أن نحصل على نفسية جيدة في المباراة، يجب أن نفوز في بولونيا، وسيكون الأمر صعبًا”.



انتهى 25ن

المشاركة

الخبر السابقغوغل يكشف البيانات الشخصية ولا يقل خطورة عن “فيسبوك”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم روما يعترف بالحقيقة قبل مواجهة برشلونة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم روما يعترف بالحقيقة قبل مواجهة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).